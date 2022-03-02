Проведено евакуацію з Волновахи близько 400 осіб, серед яких більшість - це діти.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні наголошується, що сьогодні рятувальники Донецької області проводили евакуацію жителів Волновахи. "Четверту добу люди страждають від нескінченних обстрілів російських загарбників. Жінки, діти та люди похилого віку знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа!"- зазначають в ДСНС.
"Щодня в Головне управління ДСНС України в Донецькій області надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. На сьогодні рятувальники Донеччини спільно з волонтерами міста провели евакуацію близько 400 осіб, серед яких більшість - це діти", - сказано в повідомленні.
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