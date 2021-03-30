На порядку денному - урядова допомога на карантині, податкова амністія, засудження протесту під ОП і вибори мера Харкова.

30 березня Верховна Рада проведе два позачергових засідання.

Порядокк денний опублікований на сайті парламенту.

На порядку денному - урядова допомога при карантині, податкова амністія, засудження протесту під ОП і вибори мера Харкова.

Перше позачергове засідання Ради 30 березня: порядок денний

Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00, нардепи розглянуть 13 питань.

На першому засіданні Рада планує включити до порядку і прийняти рішення щодо законопроектів:

№5197, про зміни в бюджеті для забезпечення діяльності Міністерства агропрому;

№5300, про допомогу тим, хто втратив частину доходу або зарплати під час карантину;

Також депутати планують розгляд у другому читанні законопроектів:

№3553, рро удосконалення ведення військового обліку, пропонується створити на базі військкоматів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ввести облік резервістів та військову службу за призовом з числа резервістів в особливий період;

№4543, про відновлення приватизації під час карантину;

№4157, про посилення відповідальності за порушення техногенної та пожежної безпеки;

№3931, про відповідальність за перешкоджання перевіркам з техногенної та пожежної безпеки;

№4355, про використання в електронній формі інформації, яка міститься в паспортах;

№4667-1, про присудження наукових ступенів.

У першому читанні Рада парламент розгляне законопроекти:

№5064, про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та про фінансування "пакету малюка";

№4020 та альтернативні, щодо списку об'єктів, що не підлягають приватизації;

№5153 та альтернативні, №5155, №5156 про податкову амністію – добровільне декларування активів та виплату одноразового збору.

Читайте такожЗавтра відбудуться три позачергових засідання ВР, звітуватиме Хомчак

Друге позачергове засідання Ради 30 березня: порядок денний

На другому позачерговому засіданні, яке розпочнеться зразу після завершення першого, Рада заслухає інформацію від глав СБУ, Нацполіції та ДБР про події на акції протесту біля Офісу президента 20 березня 2021 року. Рада планує прийняти постанову про засудження цих подій.

Також депутати планують:

припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва, обраного мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного головою Черкаської обласної державної адміністрації;

призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня, а також вибори Шегинівського сільського голови.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора