Рада проголосувала за скорочену процедуру його розгляду.

Верховна Рада України проголосувала за скорочення процедури розгляду законопроектів про мобілізацію, що дає можливість вже на цьому тижні їх розглянути.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що парламент проголосував за скорочення строків подачі альтернативних до урядового (реєстраційний номер10449) законопроектів про посилення мобілізації. Він зазначив, що за це рішення проголосувало 237 народних депутатів.

"Це відкриває можливість вже на цьому тижні: розглянути законопроект на комітеті винести на перше читання", - повідомив Железняк.

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Відповідно до Регламенту, альтернативні законопроекти можуть реєструватися протягом 14 днів, тому урядовий законопроект про мобілізацію, який подано 30 січня до Верховної Ради, без рішення про скорочення термінів розгляду, не міг би розглядатися в сесійній залі вже на поточному тижні.

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5 лютого перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко сказав журналістам, що законопроект про мобілізацію може бути ухвалено в першому читанні вже на цьому тижні, попри те, що в ньому є багато дискусійних норм.

Він сказав, що законопроект змінився після першої редакції, але в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії, зокрема, йдеться про питання, так званих, електронних повісток, щодо призову тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Є дискусії про аспірантів за рахунок державного і не державного замовлення, бо в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. Велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів примусу.

На сьогодні в парламенті зареєстровано три альтернативні законопроекти.

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