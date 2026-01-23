Зеленський відреагував на плани РФ використати заморожені активи на потреби Москви

Президент України Володимир Зеленський вважає дивними пропозиції російського диктатора Путіна щодо використання російських заморожених активів в США на суму 5 млрд доларів для потреб Москви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу.
Зокрема, президент України відреагував на слова ініціатора війни Володимира Путіна про те, аби використати російські заморожені активи в США обсягом близько 5 млрд доларів на відновлення Росії, зокрема Курської області.
Як наголосив Зеленський, Україна має намір боротися, аби отримати усі заморожені російські активи.
"Безумовно, ми будемо боротись, і це абсолютно справедливо, щодо використання всіх заморожених російських активів. Тому що Росія є агресором. Це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємось після наслідків агресії Росії", - наголосив Зеленський.
При цьому, як зазначив глава держави, Україна неодноразово на зустрічах з американцями порушувала тему і тих російських 5 млрд доларів, які заморожені в США.
"Ми говорили американцям і про ці 5 млрд неодноразово. Ми розраховували, щоб їх використовувати для відновлення саме України, бо постраждала Україна. А виглядає трішки дивно, Росія - сторона-агресор, і вона просить гроші, заморожені через їх агресію, для відновлення своєї частини", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що саме російські загарбники розпочали війну: "Вони почали, як вони називають - "СВО", хоча це війна, вони все це розпочали. Виглядає, чесно кажучи, як нонсенс. Дивно виглядає".
Заморожені російські активи
Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін нещодавно запропонував використати гроші із заморожених у США російських активів на відновлення російських територій, які "постраждали в ході бойових дій, після укладення мирного договору між Росією і Україною". Також ті заморожені кошти ініціатор війни пропонує використати, аби оплатити набуття Росією постійного членства у "Раді миру" Дональда Трампа.
Раніше Зеленський наголосив, що Путіну вдалося зробити так, що Європа не наважилась конфіскувати російські заморожені активи та повністю їх використати на потреби захисту України.