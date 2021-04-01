Точний час і порядок денний засідання РНБО, за даними джерел, ще визначаються / фото Офіс президента
Читайте такожЗеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських чиновників та ЗМІРада національної безпеки та оборони України проведе нове засідання 2 квітня.
Про це повідомили два незалежні одне від одного джерела, обізнані щодо підготовки засідання, пише "Українська правда".
Засідання має відбутися у п'ятницю у другій половині дня.
Точний час і порядок денний, за даними джерел, ще визначаються.
Останні засідання РНБО: що було
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, засідання Ради збирають раз або два рази на місяць, за планом - у п'ятницю, коли є потреба обговорити важливі актуальні питання.
- Минулі рази РНБО збиралася 11 та 19 березня. Зокрема, за результатами першого засідання Рада доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту в Севастополі на 25 років, а також вирішила повернути у державну власність "Мотор Січ".
- 19 березня РНБО серед іншого запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців, а також ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано на видобуток надр у країні за період з 1994 року.
- Наступної п'ятниці, 26 березня, Рада національної безпеки та оборони не засідала. Однак Данілов повідомляв, що РНБО має намір провести засідання, присвячене локдауну у зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією COVID-19 в Україні.
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