Журналіст Сергій Гармаш також повідомив, що Росія продовжує прикидатися посередником, а не учасником мінських переговорів.

Журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи представляє окремі райони Донецької області, заявив, що сьогодні відбулося найжорсткіше засідання ТКГ за його участі.

Про це Гармаш написав у Facebook.

"Вони дістали навіть дуже терплячого, дипломатичного Кравчука!", - зазначив Гармаш.

Він зазначив, що бойовики ОРДЛО не є членами ТКГ, і тому не можна на мінських переговорах розглядати подані ними пропозиції, і, зокрема, їх так званий план щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Тим більше, - що всі рішення, напрацьовані в ТКГ, імплементуватиме чи не імплементуватиме Верховна Рада України. А як вона може імплементувати план щодо врегулювання конфлікту, якщо друга сторона конфлікту (фінансує і контролює його) не хоче подавати його від свого імені як член ТКГ і учасник переговорів, а просовує від не члена (від імені бойовиків - УНІАН), який не є суб'єктом і не несе жодної відповідальності за невиконання прийнятих рішень?", - заявив Гармаш.

Він додав, що бойовики "зацікавлені в тому, щоб конфлікт не закінчувався".

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За його словами, глава української делегації Леонід Кравчук "просив РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації або подати план ОРДЛО від імені російської делегації".

У зв'язку з цим представник РФ Борис Гризлов заявив, що "якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може...".

"Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі «нормандської четвірки», в якій Росія опинилася одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно", - наголосив Гармаш.

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При цьому він вважає, що ОБСЄ на переговорах "відіграє роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора".

"Я не скаржуся, я описую ситуацію, яка, по-моєму, дозріває до того, що Україні доведеться змінювати свою тактику переговорів у мінському процесі", - зазначив Гармаш.

Засідання ТКГ по Донбасу: що відомо

Сьогодні, 25 листопада, на засіданні ТКГ українська делегація запропонувала наступного тижня провести позачергове засідання, на якому обговорити звільнення утримуваних осіб та розблокування роботи КПВВ.

Кравчук закликав РФ взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату", узгоджених на саміті в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

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Автор: Віталій Саєнко