Журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи представляє окремі райони Донецької області, заявив, що сьогодні відбулося найжорсткіше засідання ТКГ за його участі.
Про це Гармаш написав у Facebook.
"Вони дістали навіть дуже терплячого, дипломатичного Кравчука!", - зазначив Гармаш.
Він зазначив, що бойовики ОРДЛО не є членами ТКГ, і тому не можна на мінських переговорах розглядати подані ними пропозиції, і, зокрема, їх так званий план щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Тим більше, - що всі рішення, напрацьовані в ТКГ, імплементуватиме чи не імплементуватиме Верховна Рада України. А як вона може імплементувати план щодо врегулювання конфлікту, якщо друга сторона конфлікту (фінансує і контролює його) не хоче подавати його від свого імені як член ТКГ і учасник переговорів, а просовує від не члена (від імені бойовиків - УНІАН), який не є суб'єктом і не несе жодної відповідальності за невиконання прийнятих рішень?", - заявив Гармаш.
Він додав, що бойовики "зацікавлені в тому, щоб конфлікт не закінчувався".
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За його словами, глава української делегації Леонід Кравчук "просив РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації або подати план ОРДЛО від імені російської делегації".
У зв'язку з цим представник РФ Борис Гризлов заявив, що "якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може...".
"Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі «нормандської четвірки», в якій Росія опинилася одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно", - наголосив Гармаш.
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При цьому він вважає, що ОБСЄ на переговорах "відіграє роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора".
"Я не скаржуся, я описую ситуацію, яка, по-моєму, дозріває до того, що Україні доведеться змінювати свою тактику переговорів у мінському процесі", - зазначив Гармаш.
Засідання ТКГ по Донбасу: що відомо
- Сьогодні, 25 листопада, на засіданні ТКГ українська делегація запропонувала наступного тижня провести позачергове засідання, на якому обговорити звільнення утримуваних осіб та розблокування роботи КПВВ.
- Кравчук закликав РФ взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату", узгоджених на саміті в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.
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