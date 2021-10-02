Тимчасовий повірений Грузії в Україні Сандро Топурія розповів про обставини затримання Михеїла Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ подало запит на відвідування українським консулом затриманого вчора у Грузії колишнього президента країни, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка про виклик тимчасового повіреного Грузії в Україні.

Він повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, до Міністерства закордонних справ був запрошений тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія. Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Ніколенко наголосив, що українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що його затримали та помістили до пенітенціарної установи.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

Автор: Вікторія Токарєва