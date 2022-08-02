Олексій Резніков також подякував президенту США Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за їхнє лідерство.

Завдяки новому пакету військової допомоги від США українські військові готові перетворити ніч на день для російських окупантів.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Новий пакет військової допомоги від США – ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України", - йдеться в повідомленні.

Резніков також подякував президенту США Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за їхнє лідерство та всьому американському народу за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, раніше координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів про новий пакет безпекової допомоги для України на суму 550 млн доларів. Зокрема, пакет передбачає надання Україні боєприпасів для HIMARS і артилерійських систем калібру 155 мм.

Вас також можуть зацікавити новини: