Глава МЗС зазначив, що процедура вступу України в ЄС має бути послабленою, аби Україна спокійно стала членом ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що заявка України на членство в Європейському Союзі має розглядатися окремо від звернень Грузії і Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат розповів під час онлайн-брифінгу.

"З усією моєю належною повагою до наших старих партнерів в європейській інтеграції Грузії і Молдови, українська справа є абсолютно винятковою. Ми наполягаємо, аби справа України розглядалися самостійно якомога скоріше", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що процедура вступу має бути послабленою для того, аби забезпечити спокійну інтеграцію України до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.