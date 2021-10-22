Дмитро Кулеба зазначив, що російська агресія фінансується з енергетичної сфери

Російська Федерація не використовуватиме газ як товар, а не як зброю. Саме енергетична сфера фінансує агресію РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю польському інституту.

"Газ повинен бути товаром, а не зброєю. Але у випадку з Росією це нереальна вимога, оскільки енергетичний сектор Кремля є основним джерелом фінансування його агресивної політики, включаючи втручання у вибори в США і Євросоюзі, організацію руйнівних кібератак у всьому світі, а також ведення війни в Україні", - заявив глава МЗС.

При цьому він вказав, що Україна постійно доносить своїм партнерам в США і Європі інформацію про загрозу, яку несе "Північний потік-2".

Читайте також"Треба закрити": Путін придумав нову причину, щоб не використовувати ГТС України"Ми говоримо про це й у Вашингтоні, й у Берліні. "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, і його необхідно зупинити. Я переконаний, що це відбудеться, але Європі доведеться набратися досвіду, подібного до того, що є в України та інших країн Центральної Європи", - підсумував Кулеба.

Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Анастасія Горбачова