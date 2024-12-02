Президент України бажає, аби війна у 2025 році закінчилася.

Президент Володимир Зеленський розповів, що має зробити РФ, щоб початок переговорного процесу заради миру став можливим.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві в Зеленського запитали, на які поступки має піти РФ, аби розпочати мирні переговори.

"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно", - сказав Зеленський.

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Ці слова президента викликали сміх у залі.

"Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом, і поки що наші плани не змінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб у цьому році - у 2025 році закінчилась ця війна", - наголосив Зеленський.

Він вибачився за недипломатичну лексику.

Можливі переговори з РФ

Зеленський констатував, що українська армія не має сил самостійно повернути всі окуповані території, в тому числі і Крим, який РФ анексувала ще в 2014 році. З цієї причини Київ шукатиме дипломатичні шляхи досягнення миру.

Глава держави зазначив, що підтримки з боку партнерів "недостатньо" і закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі.

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