Сили оборони та окупаційна армія напружуються, щоб захопити територію та отримати будь-яку тактичну перевагу до переговорів.

Для значущих боїв на фронті в Україні, можливо, залишилося лише сім тижнів. Як пише Politico, кожна зі сторін докладає значних зусиль, щоб саме її дії стали останнім великим поштовхом у війні.

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяв припинити військовий конфлікт в Україні протягом дня після вступу на посаду та призначив колишнього помічника з питань національної безпеки та генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником у справах Росії та України з мандатом на переговори про перемир’я.

Наразі Сили оборони та окупаційна армія напружуються, щоб захопити територію та отримати будь-яку тактичну перевагу, щоб посилити свій вплив до початку переговорів.

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"Скоро з’явиться пропозиція, яка змінить правила гри у вигляді Дональда Трампа", — сказав Джеймс Ніксі, керівник програми "Росія-Євразія" мозкового центру Chatham House у Лондоні.

Це робить наступні два місяці до його інавгурації потенційно небезпечним моментом, оскільки на карту поставлено дуже багато для обох сторін.

"Усі припускають, що мають відбутися переговори, і українці, і росіяни хочуть бути в найкращому для них місці. Оскільки обидві сторони докладають більше зусиль, ризик прорахунку стає гострішим", — сказав високопоставлений західний чиновник на умовах анонімності.

Ескалацію можна побачити не тільки на полі бою, куди Росія перекинула тисячі північнокорейських військових, а й у погрозах Кремля. Країна-агресор послабила запобіжник щодо використання своєї ядерної зброї та атакувала Україну новим типом ракети. Ба більше, Москва пригрозила, що американська протиракетна база в Польщі буде "пріоритетною ціллю для потенційної нейтралізації".

"Київ і Москва мають різні причини бажати швидкого завершення війни. Вони обоє борються з часом не лише через Трампа, а й тому, що в обох є системні ендемічні проблеми", — пояснив Ніксі.

На його думку, Україні не вистачає робочої сили, і, схоже, вона "на шляху до програшу у цій війні". Росія ж хоча й знайшла допомогу з боку КНДР та Китаю, має інші серйозні проблеми - тиск на її економіку, послаблення рубля та відмову Путіна проводити мобілізацію.

Офіційні особи НАТО вважають, що Росія завойовує позиції, але дорогою ціною, втрачаючи, можливо, 1500 військових на день. Водночас Україна тримається, хоч і важко.

"Це непросто, але це ще не кінець. Це не програна справа", – переконаний адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прогнозує, що останні тижні війни можуть стати критичними, оскільки умови перемир’я можуть визначати життя людей в Україні на покоління.

"Ці історичні рішення між країнами завжди залишатимуть щось", - додав він.

Вибір Трампом свого посланника також є визначальним. У квітні 80-річний Келлог став співавтором стратегічного документа, в якому закликав продовжувати озброювати Україну, але лише за умови, що Київ погодиться брати участь у мирних переговорах з Росією. За його словами, США "повинні запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити". Однак мирні переговори мають і свої підводні камені.

"Мало доказів того, що Путін справді хоче вести переговори по-справжньому. Він може бути терплячим там, де це в його власних інтересах", - каже один з співбесідників видання.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі попередила, що ризик переговорів з Путіним полягатиме в тому, що він перегрупується та знову вторгнеться в Україну.

На думку Ніксі з Chatham House, Путін жадає розширення війни.

"Він справді вірить, що перебуває у стані війни з широким Заходом, і він знайшов новий спосіб впоратися з нею, звернувшись до того, що він називає "глобальною більшістю", і об’єднавши зусилля з ним. Путін справді хоче привести заснований на правилах міжнародний порядок, пошарпаний і недосконалий, який він є, до руйнування", – підсумував експерт.

Мирні переговори у війні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ відкладаються з вини "сильних країн". За його словами, починати мирні переговори з Росією зараз немає сенсу, оскільки "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди.

Наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначав, що Дональд Трамп начебто планує домагатися вигідного миру для України, за який Київ заплатить своїми ресурсами.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також наголошував, що Альянс та Трамп переконають Путіна сісти за стіл переговорів.

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