Президент висловився за модернізацію та оновлення мінського переговорного процесу.

Президент України Володимир Зеленський виступає за оновлення декількох пунктів Мінських угод та залучення до переговорного процесу щодо врегулювання на Донбасі інших «потужних світових гравців».

Читайте такожУ Кремлі раді говорити з Зеленським, але тільки не про Донбас

Як передає прес-служба Офісу глави держави, про це він заявив під час робочої поїздки до Херсонської області.

Зокрема, Зеленський вважає за доцільне залучення до мирних перемовин інших держав, адже це може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

«Це може бути розширення «нормандського формату», окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення», – заявив він.

Також президент висловився за модернізацію та оновлення мінського переговорного процесу.

«Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але декілька пунктів повинні бути оновлені», – зазначив він.

Зеленський про мінський переговорний процес

26 квітня Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що мінський переговорний процес щодо Донбасу має бути гнучкішим.

"Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей", - підкреслив Зеленський.

Як зазначає видання, Зеленський закликав розширити переговорну «нормандську групу» за рахунок участі США, Великої Британії і Канади.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров