Президент наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки на різних рівнях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американське партнерство має вирішальне значення для українців.

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Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Радий поговорити з Джо Байденом. Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - написав Зеленський.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо

Сьогодні, 2 квітня, президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Президент США Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії в окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей і в Криму.

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Автор: Інна Андаліцька