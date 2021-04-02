Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американське партнерство має вирішальне значення для українців.

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Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Радий поговорити з Джо Байденом. Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - написав Зеленський.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька