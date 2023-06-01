Український президент та британський прем’єр розглянули очікування від Вільнюського саміту НАТО.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі обговорили створення повітряного щита для захисту українських міст, а також очікування України від Вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляється у Telegram Зеленського. "Відзначив нещодавнє передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти. Поінформував про ситуацію на фронті. Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський та Сунак поспілкувались щодо саміту НАТО.

"Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", - підкреслив президент.

Зеленський подякував Великій Британії та особисто премʼєр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліції, зокрема в готовності розпочати підготовку українських пілотів.

Візит Зеленського до Молдови

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейської політичної спільноти. У рамках саміту він проводить низку зустрічей.

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