Президент України закликав людей виходити на вулиці та площі своїх міст для заклику зупинити війну.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що "ми всі повинні зупинити Росію, світ повинен зупинити війну".

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Війна Росії - це не тільки війна проти України. Це значно ширше. Росія розпочала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії тільки початок. Росія намагається перемогти свободу усіх людей у Європі. Усіх людей в світі. Намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення, як і усе те, що робить нас людьми. І саме тому ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну", - наголосив Зеленський.

Він подякував кожному, хто діє на підтримку України та підтримку свободи.

"Але війна продовжується. Терор проти мирних людей продовжується. Вже місяць - так довго. Це розбиває серце мені, всім українцям та кожній вільній людині на Землі. Тому я прошу вас виступити проти війни", - сказав президент.

Так, Зеленський закликав людей демонструвати свою позицію та заради миру виходити на вулиці та площі з домівок та офісів, університетів та шкіл.

"Виходьте заради миру. З українською символікою. Щоб підтримати Україну, щоб підтримати свободу, щоб підтримати життя... Скажіть, що люди мають значення, свобода має значення, мир має значення, Україна має значення", - наголосив Зеленський.

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