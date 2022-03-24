Президент України Володимир Зеленський наголошує, що "ми всі повинні зупинити Росію, світ повинен зупинити війну".
Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.
"Війна Росії - це не тільки війна проти України. Це значно ширше. Росія розпочала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії тільки початок. Росія намагається перемогти свободу усіх людей у Європі. Усіх людей в світі. Намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення, як і усе те, що робить нас людьми. І саме тому ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну", - наголосив Зеленський.
Він подякував кожному, хто діє на підтримку України та підтримку свободи.
"Але війна продовжується. Терор проти мирних людей продовжується. Вже місяць - так довго. Це розбиває серце мені, всім українцям та кожній вільній людині на Землі. Тому я прошу вас виступити проти війни", - сказав президент.
Так, Зеленський закликав людей демонструвати свою позицію та заради миру виходити на вулиці та площі з домівок та офісів, університетів та шкіл.
"Виходьте заради миру. З українською символікою. Щоб підтримати Україну, щоб підтримати свободу, щоб підтримати життя... Скажіть, що люди мають значення, свобода має значення, мир має значення, Україна має значення", - наголосив Зеленський.