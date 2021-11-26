У вересні Україна передала США список українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії, а також на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Україна очікує, що під час зустрічі президента США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна піднімуть питання звільнення українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Ми очікуємо на розмову президентів США та РФ. Ми очікуємо цієї розмови. Список передано. І очікуємо, що на їх рівні буде піднято це питання", - сказав президент.

За його словами, є різні списки українських політв'язнів.

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)"Різні списки: є списки, які ми постійно підіймаємо в рамках Мінських засідань, є список щодо кримських татар, є список наших полонених, які перебувають на території Росії. Всі ці списки є. Над цим ми працюємо", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна передала США список українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії, а також на окупованих територіях Криму та Донбасу. Про це Зеленський заявив перед початком зустрічі віч-на-віч з президентом США Джо Байденом.

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Автор: Леся Лещенко