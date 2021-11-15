В акції, зокрема, взяли участь відомі діячки культури.

В Києві на Софійській площі відбулася щорічна правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції поставили на площі стільці з іменами людей, які знаходяться за ґратами у РФ, на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Читайте такожСпалення опудала Зеленського у центрі Києва: екс-політв'язня Кремля покарала поліція (фото)Ця символічна інсталяція є нагадуванням про тих, кого незаконно було позбавлено волі на окупованих територіях України через їхні переконання чи професійну діяльність.

У рамках акції відомі письменники, журналісти, актори та музиканти зачитали свої листи, написані заручникам Кремля. Зокрема, листи до бранців Кремля зачитали співачка Христина Соловій, акторки Наталія Сумська та Римма Зюбіна.

Надалі ці листи зі словами підтримки будуть передані політв'язням.

Акція "Порожні стільці" проводиться вже втретє. Її організатори – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

Український ПЕН – українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Входить до мережі національних центрів Міжнародного ПЕН.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року було відомо, що на захопленій частині Донбасу у полоні знаходилися щонайменше 234 українці, а у тюрмах Росії та окупованого Криму утримували близько 99 громадян України, з них 76 – кримські татари.

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Автор: Дмитро Хилюк