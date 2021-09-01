Президент України зазначив, що на зустрічі з президентом США планує обговорити, яку роль та допомогу Україні можуть надати США в цьому питанні.

Україна передала Сполученим Штатам Америки список українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії, а також на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив перед початком зустрічі віч-на-віч з президентом США Джо Байденом.

Зеленський розповів про низку питань, які планує сьогодні обговорити з президентом США.

"І останнє дуже чутливе питання: ми сьогодні зранку передали, пане президенте, вашій команді список всіх українських полонених - це списки людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, в Росії, в Москві. Їх близько 450 людей", - повідомив він.

Президент України зазначив, що на зустрічі планує обговорити, яку роль та допомогу Україні можуть надати США в цьому питанні.

На що Байден подякував і відповів, що вони поговорять про це.

Зеленський розповів, про що говоритиме з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говоритиме на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це він повідомив перед початком зустрічі віч-на-віч з Байденом.

Спочатку він подякував президентові США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вакцини проти COVID-19, які США надіслали Україні, а також збільшення грошової допомоги Україні.

Зеленський висловив співчуття через загибель американських військових в Афганістані, зазначивши, що Україна розуміє США, адже вже 8 років поспіль веде війну на Донбасі і втратила "15 тис. кращих людей".

"Сьогодні в моїй адженді багато важливих питань для обох наших країн. І я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них", - сказав він.

За його словами, пріоритетним напрямком сьогоднішніх перемовин будуть безпекові питання: безпека на територіях тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також у Чорному та Азовському морях.

Крім того, президенти обговорять питання енергетичної безпеки для України і для всієї Європи через запуск ""Північного потоку-2".

"Також хотів би обговорити з президентом Байденом питання та його бачення ролі та термінів (вступу - УНІАН) України до НАТО", - додав президент України.

Крім того, він повідомив, що хоче поговорити з Байденом про те, яка може бути роль у США через залучення їх до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Також заплановане обговорення низки економічних питань, зокрема плану трансформації української економіки та ролі США у підтримці цього плану.

Останнім та дуже чутливим питанням у розмові президентів США та України Зеленський назвав звільнення українських політв'язнів.

Автор: Антоніна Доломанжи