Стефанчук зазначив, що Внесений президентом України Проект Закону буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Депутати Верховної Ради на найближчому пленарному засіданні розглянуть ініціативу президента Володимира Зеленського відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це написав на сторінці в соцмрежі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який передбачає зміни до чинного законодавства.

Зокрема, замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановити в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8 травня.

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"Внесений президентом України Проект Закону буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Від себе додам, що відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8 травня – це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом", - прокоментував Стефанчук.

"А 9 травня – це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу", - переконаний спікер парламенту.

День пам’яті та примирення в Україні

В Україні День пам’яті та примирення започаткував у 2015 року тодішній президент Петро Порошенко, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

А 8 травня цього року президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, а також підписав указ про перенесення Дня Європи на 9 травня.

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