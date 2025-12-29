Зокрема, ці чотири сторони можуть підписати план із 20 пунктів про припинення війни.

Україна відкрита до будь-яких форматів, які дозволять наблизити закінчення війни і встановлення миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, що йому відомо з приводу заяви росіян, які за результатами телефонної розмови з американцями повідомили про домовленість створити робочі групи.

Як відзначив Зеленський, вже створена українсько-американська робоча група, яка вже продемонструвала результати, і зокрема, було напрацювано відповідні документи.

Крім того, у Берліні відбулося засідання тристоронньої робочої групи за участі України, США та європейських партнерів.

Україна підтримує створення чотиристоронньої групи

"Зараз, якщо ми будемо йти - і я дуже надіюсь, що швидко - до 20-пунктного плану, який повинні підписати чотири сторони (Україна, Європа, Америка і Росія), то, напевно, потрібно, щоб технічна група була чотиристороння", - наголосив Зеленський.

За його словами, українська сторона нормально до цього ставиться.

"Я знаю, що є запитання щодо нашої можливості [проведення] тристоронньої зустрічі - Америка, Україна і Росія на рівні лідерів, або відповідних телефонних розмов. Я ще раз підкреслюю - ми ні від кого не ховаємось. Відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни", - підкреслив Зеленський.

Переговори про мир - останні новини з Флориди

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня у Флориді в резиденції Mar-a-Lago відбулася зустріч президента України і президента США. Зеленський завив, що 20 пунктів мирного плану було узгоджено на 90%. Проте, питання щодо долі Донбасу залишилося невирішеним. Як додав президент України, було погоджено, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру, і команди України та США продовжать працювати над усіма аспектами.

