Зеленський розповів, коли в Україні знімуть воєнний стан в разі завершення війни

Гарантії безпеки для України можуть запрацювати після підписання всіх документів Україною, США, Європою та РФ.

Завершення дії воєнного стану можливе лише коли в Україні зʼявляться гарантії безпеки. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

"Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії. А що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм? А це моніторинг партнерів і їх присутність", – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна серйозно налаштована на завершення війни. За словами Зеленського, якщо вдасться доопрацювати всі документи з США, Європою та РФ, підписавши 20-пунктний план завершення війни, в цей момент Київ отримає гарантії безпеки.

"Тобто, не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась. Безумовно, на вплив цих термінів також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії. І ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан", – додав Зеленський.

Воєнний стан в Україні: що відомо

Нагадаємо, в жовтні Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану терміном на 90 днів. Наразі дію воєнного стану, а також мобілізації в Україні продовжено до 3 лютого 2026 року.

Також раніше президент Зеленський заявляв, що в разі досягнення мирної угоди, воєнний стан в Україні може тривати від кількох місяців до пів року. Водночас він заявив, що мобілізацію в цей період можуть траснформувати чи скасувати.

