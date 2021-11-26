Президент пообіцяв, що усі законопроекти, які стосуються судової реформи, якби це не було складно, будуть ухвалені.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва досі непроголосований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

Президент прокоментував неприйняття у Верховній Раді монобільшістю законопроекту про Окружний адміністративний суд Києва.

"Це дуже непросто. Якби був проголосований (законопроект) по ОАСК дуже швидко у тому чи іншому виді, я вважаю, була б поламана Верховна Рада, і не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра", - сказав Зеленський.

Читайте такожПрезидент хоче обрання нового керівника САП до кінця рокуПрезидент сказав, що реформи непросто впроваджувати і інколи доводиться чимось тимчасово поступатися.

"Є багато кроків. Не тільки від мене. Від мене, те що залежить, я подав цей закон, а далі є різні важливі і неважливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено", - сказав президент.

Водночас, як наголошує президент, що усі законопроекти, які стосуються судової реформи, якби це не було складно, будуть зрештою ухвалені.

Ліквідація ОАСК - що відомо

13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до ВР як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В Офісі президента зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через численні скандали та ухвалення сумнівних рішень.

Своєю чергою, голова ОАСК Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

27 травня на той момент голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що президентський законопроект про ліквідацію ОАСК досі розглядається у профільному парламентському комітеті. Він зазначив, що у зв’язку з цим проект закону ще не може бути винесений на розгляд парламенту.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Віталій Саєнко