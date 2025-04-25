Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує сильних гарантій безпеки від США, і якщо Америка не надсилатиме військових до контингенту іноземних військ, то має відчутно допомогти у створенні інфраструктури гарантій безпеки на суходолі, у повітряному просторі і на морі. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам.
У президента України запитали, яких гарантій безпеки він очікує від президента США Дональда Трампа, якщо очільник Білого дому виключає можливість членства України в Альянсі. Зеленський зазначив, що українська позиція стосовно НАТО залежить від союзницької підтримки.
"Якщо є підтримка від усіх членів НАТО - тоді можна переходити до кроку щодо того, з чим погоджуються партнери, а з чим не погоджуються. На сьогодні, мені здається, ми повинні бути прагматичними і повинні розуміти, що є гарантії безпеки, яких Україна потребує", - сказав Зеленський.
За його словами, 23 квітня серед питань, які обговорювалися на зустрічі у Лондоні, були гарантії безпеки від США.
"Ми хочемо, щоби вони були сильними. Як мінімум, як у Держави Ізраїль. Так само, як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег. Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про backstop від Сполучених Штатів Америки", - сказав президент.
Як пояснив Зеленський, він говорив Трампу, що backstop - це не обов'язково розміщення американських солдат в Україні:
"Я знаю, як не дуже позитивно на це дивляться Сполучені Штати Америки. Ми говоримо про роботу розвідок, про кіберзахист, про передовсім системи протиповітряної оборони Patriot. І для нас це дуже важливо".
Він додав, що гарантії безпеки потрібні на суші, у повітрі і на морі.
"Міністр оборони України поділився нашими останніми розробками зі своїм колегою у Лондоні, і я думаю, що ми на рівні військових будемо продовжувати працювати над цією інфраструктурою гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.
Також у президента попросили коментар щодо появи у медіа різних "мирних планів", і зокрема про те, що з Росії поступово зніматимуть санкції, визнають окупований Крим російським, а Україна нібито отримає контроль над Каховською греблею і Запорізькою АЕС.
"Щодо планів, ми діємо дуже конструктивно, я вважаю. Були американські пропозиції або бачення. Так, на це в Лондоні була робоча група, яка складалася з України, наших колег з Європи і Сполучених Штатів Америки. Запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США. Там є відповіді і щодо НАТО - це залежить передовсім не від Росії, їх бажання, їх вето на НАТО тощо. Це залежить передовсім від союзницької позиції партнерів. І тому, якщо її немає, на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті. І це запропоновано у цьому папері. Це ще не документ. Це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції", - сказав Зеленський.
За його словами, від України є абсолютно конструктивні пропозиції щодо контингенту іноземних військ і щодо тих сил і такого захисту, який передбачається в країнах НАТО 5 статтею Вашингтонського договору про Альянс. Ця стаття означає, що напад на одного союзника слід вважати нападом на усіх членів, і це вимагатиме колективної відповіді.
"Відповідні пропозиції запропоновані. Ми чекаємо на реакцію", - сказав Зеленський.
Інші заяви Зеленського
Як писав УНІАН, 24 квітня Зеленський повідомив, що першим кроком до завершення війни має стати повне і безумовне припинення вогню, і відповідне рішення залежить виключно від Москви. На його переконання, саме у Москві мають ухвалити рішення про тишу - віддати потрібні наказати їхній російській армії.
Також Зеленський повідомив, що на зустрічі у Лондоні напрацювали документ щодо територіальних питань та вже його передали президенту США Дональду Трампу. Уей документ було розроблено вже після пропозиції американського очільника щодо визнання окупованого Криму російською територією.