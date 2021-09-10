У 2019 році під час дебатів з Порошенком Зеленський пообіцяв іти тільки на один термін.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що виконає всі обіцянки протягом одного терміну.

Про це глава держави відповів у коментарі УП.

Журналісти поцікавилися у Зеленського, чи дотримається він обіцянки не йти на другий термін, про що заявляв під час свого обрання у 2019 році. Той підійшов здалека – Зеленському здалося, що медіа не дуже зацікавлені у відповіді на це запитання.

Журналіст: А про другий термін? Я вас запитував.

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Ж.: Але ж ви балотуєтеся…

З.: Я нікуди не балотуюся. Я краще виконаю все, що обіцяв у своєму одному терміні та поїду відпочивати.

У 2019 році під час передвиборчих дебатів зі своїм головним суперником й п’ятим президентом Петром Порошенком з трибуни НСК "Олімпійський" Володимир Зеленський пообіцяв іти тільки на один термін: "Щодо питання про другий термін. Я казав, що йду на один термін. За 5 років в Україні буде інший президент".

Відтоді думка про друге балотування у Зеленського та його команди постійно змінюється. Вже у травні 2020 року у розмові з журналістами президент заявив, що йому не вистачить однієї каденції, аби виконати всі обіцянки. Тоді як у липні 2021-го він відповів, що про це "ще рано говорити".

У березні 2021 року стало відомо, що політична фракція Зеленського "Слуга народу" проситиме свого лідера брати участь на наступних президентських виборах.

Згідно з останніми соціологічними опитування, понад 30% українців погодилися б віддати голос за Зеленського, якому довіряють 50% і не довіряють 48% респондентів.

Водночас у липні 48% українців відповіли, що негативно поставилися б до балотування Зеленського на другий термін.

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Автор: Яна Ставська