Глава держави вважає, що Україна, США та Європа мають спільно виступити з єдиним планом завершення війни на переговорах з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що виключити Україну з переговорів стосовно припинення російської війни неможливо. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

Зокрема, у президента запитали, чи існує ризик, що Україна може бути виключена з переговорів стосовно її майбутнього між президентом США Дональдом Трампом і російським диктвтором Володимиром Путіним.

Як нагадав Зеленський, війна Росії проти України, Європи та усього світу передовсім йде на українській землі.

Відео дня

"Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчику. Або цей перемовний майданчик не буде мати реальний результат, а буде мати тільки результати політичні, і з безпекою та з закінченням війни такі результати не будуть ніяк пов'язані", - переконаний Зеленський.

При цьому, як нагадав президент України, у нього були хороші зустрічі і розмови з президентом США Дональдом Трампом

"І я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху. І я впевнений, що у нього є великі шанси. І будемо вірити, що йому вдасться. Це можна зробити тільки з Україною. По-іншому це просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав Зеленський, контакти можуть підтримуватися в різних форматах:

"Формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни (спільний план України, США та Європи - УНІАН). І я серйозно дуже налаштований, що усі хочуть - американська сторона, євпопейська сторона - усі хочуть вийти з ситуацією успіху, а успіх для всіх - це мир".

Він переконаний, що це дуже важливо.

За його словами, формат перед тією чи іншою зустріччю повинен бути зафіксований "на папері", а саме формат, як "ми зможемо досягти справедливого миру". Він вважає, що сьогодні треба зосереджувати увагу саме на цьому.

Також Зеленський пояснив, яким, на його думку, має бути майданчик щодо перемовин:

"Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і руські. Так, я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європкйського Союзу. Але я не можу сьогодні чітко сказати, яка саме буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану. Ми маємо нам план України. І ви знаєте, ми багато чого зробили. Я вважаю, ми отримали сильний документ, і він повністю готовий - це Формула миру".

Президент зазначив, що в усіх пунктах Формули чітко виписано про справедливий мир на основі Статуту ООН.

Також для розроблення спільного плану можна використовувати план, який посилює Україну - це план перемоги України.

Переговори Трампа і Путіна - що варто знати

За даними видання The Washington Post, перед очікуваною телефонною розмовою між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним обидві сторони відстоюють свої позиції. У Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним, однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

На переконання Трампа, низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тому країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, один з найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

Вас також можуть зацікавити новини: