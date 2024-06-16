Зеленський заявив про готовність вислухати Китай, попри те, що точка зору цієї країни не співпадає інколи з тим, що думає світ.

Україна готова слухати Китай, навіть у випадку, якщо його думки не співпадають з більшістю світу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу після завершенню Глобального саміту миру стосовно війни в Україні щодо позиції Китаю.

Він зазначив, що саміт організовано на високому рівні. За його словами, багато хто не очікував такої кількості учасників – 101 країна і організація. "До речі, Росія робила все, щоб багато лідерів не доїхало. І я вдячний за те, що лідери показали свою не просто принциповість, а що вони дійсно лідери незалежних країн зі своєю незалежною думкою", - підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що як тільки Бразилія і Китай приєднається до тих принципів, які сьогодні цивілізовані країни об’єднали на саміті, то "ми будемо радо чути їх думки". "Якщо навіть іноді вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально чути, об’єднувати зусилля щодо закінчення війни", - наголосив президент україни.

Зеленський підкреслив, що на саміті було розуміння, що ми не хочемо "ніякого миру за лаштунками". "Ми хочемо справедливого тривалого миру, який базується на статуті ООН, на міжнародному праві, виключно на повазі до життя людей. І тому дякую за цей успіх. Але це частина, бо найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати, безумовно, це закінчення війни. Це навіть єдина можливість існування. Ми будемо робити все, щоб закінчити війн", - додав віну.

Зеленський наголосив, що війна це не розбіжності, а неповага до життя людей, свободи, демократії, цінностей однієї країни – Росії, яка є окупантом, до України, яка є жертва. Він додав, що це не якесь дипломатичне непорозуміння, а це серйозна історія, серйозна кількість жертв.

"Ми не починали війну, ми її не ведемо на території РФ, а вона ведеться на території України", - сказав президент.

Саміт миру у Швейцарії

Китай не брав участі в саміті миру у Швейцарії.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може допомогти відновити мир в Україні, бо міг би вплинути на Путіна, покласти край війні. Стубб наголосив, що важливу роль у досягненні миру, крім Китаю, може відіграти Глобальний Південь. За його словами, учасниками саміту є "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".

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