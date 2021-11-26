За словами президента, це вірогідно пов'язано і з ухваленням закону про олігархів, і з бажанням окремих політиків повернутися до влади.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нелояльне ставлення до нього окремих медіа, журналістів чи політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Якісь люди втратили владу, зараз хочуть її отримати, хочуть якийсь реванш, і через всі можливості вони заходять, тиснуть... З тиском нічого не вийде. Який я був, такий і є. Я емоційна, жива, правдива людина. Я не брешу. Іноді не все я можу сказати, правда", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, це вірогідно пов'язано і з ухваленням закону про олігархів.

"Друга історія - олігархічна", - додав глава держави.

Водночас, Зеленський підкреслив, що заради стабільності в країні він готовий до перемовин із представниками колишньої влади.

"Заради стабільності Україні я готовий до розмови з будь-ким. Але не тоді, якщо це буде шантаж. Заради шантажу я ніколи не сяду", - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, проходить прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

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Автор: Леся Лещенко