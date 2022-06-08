Президент також розповів про спілкування з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді за рішення відправитись у турне країнами ЄС з метою підтримки євроінтеграції України.

Про це він сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді і другу всіх українців, за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства", - зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз всі друзі України та всі наші дипломати працюють для цього.

Президент зауважив, що разом з Дудою мала поїхати і президентка Словаччини Зузанна Чапутова – планувалась така спільна ініціатива двох лідерів. Але їй завадив позитивний тест на COVID-19.

"Що ж, такі умови нашого життя зараз. Бажаю Зузанні якнайшвидшого одужання", - продовжив Зеленський.

Також президент сказав, що сьогодні говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 червня, розпочав турне європейськими країнами заради підтримки інтеграції України до ЄС. Спочатку він мав відправитись до Португалії, потім відвідати Італію та Румунію.

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