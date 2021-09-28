У компанії Facebook наголосили, що хочуть посилити співпрацю з Україною.

Президент Володимир Зеленський запропонував головному операційному директору компанії Facebook Шеріл Сендберг і віце-президенту Ніку Клеггу відкрити офіс соціальної мережі в Україні.

Як повідомили в Офісі президента, глава держави також запросив представників Facebook відвідати Дія. Самміт, який відбудеться в Києві 29 листопада.

"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напрямку в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі по реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже хорошим сигналом", - заявив Зеленський в ході відеоконференції з представниками компанії.

Також Зеленський ознайомив керівників компанії з успіхами України в галузі цифровізації, зокрема, нагадав, що Україна вперше у світі прирівняла цифрові паспорти до звичайних.

"Цифровізація - це пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, які активно втілюється. Ми оцифровуємо 100% державних послуг" - зазначив президент.

Разом з тим у Facebook наголосили, що хочуть посилити співпрацю з Україною.

Читайте такожВ ОГПУ розповіли про діджиталізацію прокуратури (відео)

"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відбивається в різних діях компанії, включаючи недавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємося в майбутньому зміцнити нашу співпрацю", — заявила Сендберг.

Раніше, як писав УНІАН, Міністерство цифрової трансформації і компанія Facebook запустили освітню онлайн-платформу SMB Hub Ukraine для малих і середніх підприємців.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко