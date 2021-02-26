Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в складі української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Відповідний указ від 26 лютого розміщений на сайті глави держави.
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Зокрема, Зеленський увів до складу делегації радника Офісу президента Вікторію Страхову як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
Водночас президент вивів зі складу делегації заступницю керівника ОП Юлію Свириденко.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Переговори щодо Донбасу в Мінську: що відомо
- Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.
- Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.
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