Глава держави увів до складу делегації радника ОП Вікторію Страхову та вивів - заступницю керівника ОП Юлію Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в складі української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідний указ від 26 лютого розміщений на сайті глави держави.

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Зокрема, Зеленський увів до складу делегації радника Офісу президента Вікторію Страхову як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Водночас президент вивів зі складу делегації заступницю керівника ОП Юлію Свириденко.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

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Автор: Костянтин Гончаров