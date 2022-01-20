Президент України наголосив, що "незначних агресій не буває і маленьких народів не буває, як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про "незначне" вторгнення Росії до України.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що говорить це як президент великої держави.

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Напередодні Байден заявив, що якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, то для неї це буде "катастрофою" і вона стикнеться з серйозними наслідками.

Водночас він зазначив, що західні країни не впевнені у тому, що саме робитимуть у разі "незначного вторгнення". За його словами, до "незначного вторгнення" можуть поставитися іншим чином.

Прес-секретар Ради національної безпеки адміністрації США Емілі Хорн згодом роз'яснила, що, говорячи про "невелике вторгнення" Росії в Україну, Байден мав на увазі можливі кібератаки або ж провокації за участю воєнізованих формувань.

Роз'яснення слів Байдена з'явилося і на офіційному сайті Білого дому: "Президент Байден чітко вказав президенту РФ: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це буде вважатися новим вторгненням, яке зустріне швидку, жорстку і єдину відповідь Сполучених Штатів і наших союзників".

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