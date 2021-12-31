Під час розмови лідери держав скоординують свої кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі.

Розмова президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена запланована на 2 січня.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джозефом Байденом...", - написав президент.

Він зазначив, що під час розмови лідери держав скоординують свої кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі.

Читайте такожВ "Слузі народу" прокоментували чутки про перейменування партіїЯк повідомляв УНІАН, 30 грудня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав знизити напруженість у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати у разі вторгнення російських військ в Україну.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.

31 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання, пов’язані з концентрацією російських військ поблизу кордонів України.

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