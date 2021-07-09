11 липня президент летить до ФРН, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель та з федеральним президентом.

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Німеччини планує представити аргументи, які мають переконати у важливості зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив новопризначений прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"11 липня президент летить до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель та з федеральним президентом. Говоритимуть про посилення ролі Німеччини у "Нормандському форматі", про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі", - сказав Никифоров.

Також, за словами Никифорова, президент наголосить на важливості зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожНовий речник Зеленського про книжку Мендель: ОП нічого коментувати не доведеться"Він везе аргументи, які мають переконати у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і європейським країнам. Будуть говорити про деокупацію Криму. Звичайно ж, ми очікуємо представлення Німеччини на високому рівні на "Кримській платформі". І говоритимуть вони про енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості, підвищення енергетичної ефективності. І звичайно ж, про економічне співробітництво", - розповів прес-секретар глави держави.

"Північний потік-2" - довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з вже існуючим "Північним потоком-1". Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Читайте такожМЗС України засуджує катування українця Рабешка в БілорусіЗасновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські дипломати роблять все можливе, аби зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Бундестазі назвали теми зустрічі Меркель та Зеленського. Вечеря відбудеться 12 липня, вона буде проходити у Федеральній канцелярії Німеччини.

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Автор: Леся Лещенко