Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року, яке передбачує у 2022-2024 роках збільшення обсягу видатків на забезпечення національної безпеки та оборони до 5% від запланованого обсягу ВВП.

Відповідний указ №196/2021 від 18 травня опубліковано на сайті глави держави.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Що передбачає рішення

Читайте такожЗеленський збирає нардепів 20 травня: що розглядатимутьКабінету міністрів необхідно передбачити у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки:

видатки на забезпечення національної безпеки та оборони України в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки та оборони України;

право Кабінету міністрів щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави;

під час підготовки проектів законів про державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.

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Автор: Леся Лещенко