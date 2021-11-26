Він також зазначив, що не зустрічається з жодною фракцією, окрім "СН"

Тиску з Офісу президента на Верховну Раду немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Тиску з Офісу президента на Верховну Раду, так я не зустрічаюся з лідерами інших фракцій, цього тиску немає", - сказав він.

На запитання журналістів, чи проводить такі зустрічі керівник Офісу Андрій Єрмак, він відповів: "Мені здається, що він також не зустрічається з лідерами інших фракцій".

Читайте такожБлінкен і Столтенберг обговорили ситуацію навколо кордону УкраїниЗа словами президента, таких розмов більше у голови фракції Давида Арахамії.

"Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників фракції "Слуга народу"... Я зустрічаюсь з лідером нашої фракції - з Давидом Арахамією, я зустрічаюсь з головами комітетів. Я зустрічався з Олександром Корнієнко, коли він був головою партії, а також ми зустрічаємось з деякими міністрами", –відповів Зеленський.

Він додав, що раз на тиждень проводить спільну нараду, на яких обговорюють порядок денний майбутніх засідань ВР.

"Що відбувається? Показується список, показується лист наших обіцянок, є напрацювання в трійках, вони так називаються, - це програма президента, програма партії "Слуга народу" і програма Кабміну. Воно все співпадає. Це розбивається на дні. Там все дуже чітко, там є свій окремий менеджмент цієї структури - дні, закони, сесійний тиждень, тиждень роботи в комітетах. Підбиваються підсумки. Ми говоримо, де ми втрачаємо час, де ми вже втратили, де є закони, які завдяки саме, які накопичують тисячі поправок і ми не можемо прийняти, наприклад, бюджет", – уточнив президент.

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Автор: Наталія Хаджі