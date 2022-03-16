Глава держави попереджає, що візит до Києва може бути небезпечним, бо над Україною країни Заходу досі не закрили небо.

Президент України Володимир Зеленський запрошує лідерів дружніх держав відвідати Київ.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Київ відвідали сьогодні премʼєр-міністри трьох держав-партнерів, трьох держав-друзів України: Польщі, Чехії та Словенії. Польщу представляв також і віце-премʼєр-міністр пан Ярослав Качиньський, а також премʼєр-міністр Польщі. Я був радий зустрітися, радий переговорити безпосередньо, наживо, у нашій столиці. Це вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо важливо й особливо сміливо бути тут, поруч із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство", - заявив Зеленський.

"І я запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно. Це так. Бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків", - наголосив президент.

"Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але... Ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож, кожен, хто з нами, отримає вдячність, не тільки нашу, але й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша зустрілися у Києві. Також у столиці України перебуває лідер польської правлячої партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський.

Вони також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав їхній візит потужним свідченням підтримки.

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