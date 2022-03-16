Президент України Володимир Зеленський запрошує лідерів дружніх держав відвідати Київ.
Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.
"Київ відвідали сьогодні премʼєр-міністри трьох держав-партнерів, трьох держав-друзів України: Польщі, Чехії та Словенії. Польщу представляв також і віце-премʼєр-міністр пан Ярослав Качиньський, а також премʼєр-міністр Польщі. Я був радий зустрітися, радий переговорити безпосередньо, наживо, у нашій столиці. Це вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо важливо й особливо сміливо бути тут, поруч із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство", - заявив Зеленський.
"І я запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно. Це так. Бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків", - наголосив президент.
"Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але... Ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож, кожен, хто з нами, отримає вдячність, не тільки нашу, але й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм", - заявив президент.
Як повідомляв УНІАН, 15 березня прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша зустрілися у Києві. Також у столиці України перебуває лідер польської правлячої партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський.
Вони також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав їхній візит потужним свідченням підтримки.