За словами глави держави, здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже сьомий рік поспіль зі зброєю в руках захищає свою незалежність та робить все для настання миру і повернення своїх територій заради майбутніх поколінь.

Про це він написавши на своїй сторінці у Facebook з нагоди 29-ї річниці всеукраїнського референдуму за незалежність України.

«Хоч це й не передбачено правилами правопису, але я гадаю, що слово «Незалежність» варто писати з великої літери. На знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, та як символ того, як багато вона для нас означає. Вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: «А що, хіба може бути якось інакше?». На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може», - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні «так». Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: «Ми хочемо й будемо жити у своїй державі - у вільній Україні».

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«Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь та їхніх щирих здивувань: «А хіба може бути інакше, як вільна, єдина та незалежна Україна?», - зауважив глава держави.

Зеленський закликав громадян задуматися про це й пам’ятати щоразу, коли так кортить розпочати фейсбук-баталію з власними співвітчизниками на тему «Хто більше, краще та правильніше любить Україну?»

«Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови - якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля», - резюмував він.

Всеукраїнський референдум 1991 року

Всеукраїнський референдум 1991 року - загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року.

На референдум було винесено одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».

Текст Акта, прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 року, був приведений у виборчому бюлетені. Громадяни України висловилися на підтримку незалежності.

У референдумі взяли участь 31,8 млн осіб - 84,18% населення України. З них 28,8 млн осіб (90,32%) проголосував «за».

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Автор: Костянтин Гончаров