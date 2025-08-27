Завдання Ольги Стефанішиної у Вашингтоні полягатиме у реалізації домовленостей з США в оборонній сфері.

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціального представника Ольгу Стефанішину послом України у Сполучених Штатах Америки. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною - тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені - сьогодні я підписав указ про призначення посла", - повідомив Зеленський.

Як зазначив глава держави, він визначив ключові завдання для оновлення роботи посольства України.

"І головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші із президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері", - наголосив президент України.

Він додав, що багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

"На столі - дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", - сказав президент.

Також глава держави подякував Оксані Маркаровій, яка раніше обіймала посаду посла в США.

"Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни - дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді - працювати заради України", - додав Зеленський.

Ким раніше працювала Стефанішина

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2025 року Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Тоді, за словами Зеленського, це призначення було зроблено для того, аби "не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах".

До цього призначення Стефанішина була міністром юстиції - віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

