У нардепа помітили кілька автівок, та він заперечував спочатку, що був за їхнім кермом.

Колишній нардеп від "Слуги народу" та виключений з партії Дмитра Разумкова через дебош в Одесі Артем Дмитрук - любитель гарних авто.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

Розслідувачі нагадали, що минулого року Дмитрук демонстративно приїхав до Ради на старій "копійці" (ВАЗ-2101), але це йде в розріз з тим, якими авто він користується насправді.

Так, журналісти помітили у нього кросовер Hyundai Santa Fe 3-го покоління, ціна якого на вторинному ринку стартує від 400 тис. грн. Також Дмитрук був помічений на мотоциклах, на Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis та Mercedes Benz G55.

"Більшості з перерахованого у нардепа Дмитрука не було, і коли ми запитали в нардепа про цей автопарк, він чомусь взагалі почав спростовувати, що їздить за кермом авто у відео із власних "сторіс", - кажуть журналісти.

Та після виходу матеріалу Bihus.info нардеп визнав, що використовує Transporter, Genesis та "гелік". Й сказав, що все це належить друзям, а вони просто дають йому покататися.

Дивіться відео з 15:38 до 17:15

"А ще потім задекларував придбання Hyundai Genesis", - підсумували журналісти.

Читайте такожНардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській мерії (відео)

Нагадаємо, 25 січня в мерії Одеси сталися сутички між муніципальною охороною, Артемом Дмитруком та його помічниками, яких не пускали на засідання земельної комісії міськради. За даними поліції, постраждали троє охоронців.

Після цього позафракційний нардеп призупинив роботу в об'єднанні "Розумна політика" колишнього спікера ВР Дмитра Разумкова.

Вас також можуть зацікавити новини: