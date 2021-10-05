З'явилося відео затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі силовиками цієї країни.
Запис опублікувала "Європейська правда", стверджуючи, що його в мережу "злила" поліція Грузії.
На 22-секундному відео можна побачити, як Саакашвілі затримують, ймовірно, в квартирі в Тбілісі. При затриманні він не чинить опір і спокійно дає надіти на себе наручники. Після Саакашвілі бере склянку з невідомою рідиною, що стояла на столі, і допиває її.
Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі
Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.
У Грузії Саакашвілі було оголошено в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".