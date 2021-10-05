На запису можна побачити, що політик не противиться затриманню й поводиться спокійно.

З'явилося відео затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі силовиками цієї країни.

Запис опублікувала "Європейська правда", стверджуючи, що його в мережу "злила" поліція Грузії.

На 22-секундному відео можна побачити, як Саакашвілі затримують, ймовірно, в квартирі в Тбілісі. При затриманні він не чинить опір і спокійно дає надіти на себе наручники. Після Саакашвілі бере склянку з невідомою рідиною, що стояла на столі, і допиває її.

Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі було оголошено в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".

Автор: Юрій Годован