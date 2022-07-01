Водночас, за його словами, Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.

Наразі немає домовленостей чи переговорів щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спільного з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифінгу за результатами першого засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Ніяких перемовин щодо зустрічі президента України та президента Росії не ведеться. Ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу з цього приводу ви добре знаєте, президент про це дуже багато говорив", - заявив Єрмак, коментуючи на прохання журналістів інформацію турецьких ЗМІ щодо нібито такої підготовки.

Водночас, за його словами, Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.

"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи будь-якому ншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - зазначив керівник ОП.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Індонезії на полях саміту G20. Український лідер та російський диктатор прийняли запрошення на один із самітів, який відбудеться у цій країні.

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