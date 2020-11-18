Зв'язок народного депутата Миколи Тищенка зі «схемницею» Аллою Шлапак та «смотрящим» Денисом Комарницьким вбиває рейтинг президента.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт, блогер Віктор Таран.

«Ірина Верещук в інтерв’ю на ЛБ з розпачем описує, як поплічниця Черновецького, «схемниця» Алла Шлапак, кандидатка від «Батьківщини», працювала на місцевих виборах в штабі Миколи Тищенка, очільника київського осередку «Слуги народу». Чесно, незважаючи на мою систематичну критику Слуг, у цьому випадку поділяю обурення Верещук. По-перше, вони зробили їй жахливу виборчу кампанію. З її креативу та інновацій у «тік токах» та «польотах у сні та наяву» над Києвом сміялись навіть діти. По-друге, дуже багато питань до ефективності роботи штабу. Починаючи з простого «а вона, тобто робота, була?» до більш складного «а куди ділись кошти на кампанію?» – зауважив він.

По інформації Тарана, аудит фінансів виборчої кампанії ще триває. Експерт підкреслив, що у київських мажоритарних депутатів дуже багато питань до керівників, які підставили не так Верещук, як партію президента, який, нагадаю, був у її команді.

«До речі. Щодо фінансів. Кажуть, частину коштів Шлапак «зарезервувала» під «сітку». Але судячи з результатів – щось пішло не так. І ні коштів, ні сітки для Слуг. Водночас, ці ж злі язики кажуть, що кошти на сітку для СН все-таки потрапили за призначенням. Але її учасники в останню мить чомусь проголосували за «Батьківщину». Але, переконаний, це лиш чутки. По факту, маємо і далі Тищенка очільника міської, що спокійно продовжує товаришувати зі «смотрящим» Комарницьким. І – одіозну Аллу Шлапак новообраного депутата міської ради від «Батьківщини», – пише він.

Віктор Таран стверджує, що найбільшими постраждалими в цій кампанії опинились Верещук з кандидатами до міської ради від СН, яких банально поюзали.

«Так що ще потрібно, щоб Тищенко разом з його друзями – «смотрящим» Комарницьким і одіозною Шлапак нарешті викинули з «Слуги народу»? Як на мене, це давно пора зробити. Які докази ще потрібні? Невже президент Володимир Зеленський і далі буде мовчки спостерігати, як це угруповання втоптує в бруд його авторитет і вбиває його рейтинг?! На жаль, він, здається, забув просту істину. Господар, якщо не наведе порядок в домі, дуже скоро втратить все. А от наведе чи ні – ми скоро побачимо. Це вже буде його вибір і його політичне майбутнє», – резюмував блогер.

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Автор: УНІАН