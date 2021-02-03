Випічка на молоці – повітряна, ніжна і дуже смачна. Приготувати можна печиво, кекси, пиріжки та пироги. До того ж така випічка може бути не лише солодкою.
Молочні коржики
- Борошно пшеничне - 420 г
- Цукор - 200 г
- Молоко - 100 мл
- Масло вершкове - 100 г
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
- Яйце - 1 шт.
- Жовток - 1 шт.
- Вода (або молоко) - 1 ч. л.
- Цукор - для посипання
Просіяти борошно разом із розпушувачем.
На плиті довести до кипіння молоко з цукром та ванільним цукром.
Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиЗбити блендером масло. Вмішати яйце. Додати остиглий молочний сироп.
Всипати борошно. Швидко замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку й відправити у холодильник на 1 годину.
Діставши з холодильника, розкачати до товщини 0,6-0,7 см і вирізати круглі коржики діаметром приблизно 9-10 см.
Зверху змастити жовтком із водою або посипати цукром.
Випікати коржики за температури 210°С приблизно 12 хвилин.
Мафіни на молоці
- Борошно пшеничне - 240 г
- Молоко - 240 мл
- Цукор - 150 г
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Сіль - дрібка
- Яйця - 2 шт.
- Вершкове масло - 60 г
- Ванільний екстракт - 1 ч. л.
- Лайм (або лимон) - 1 шт.
Змішати всі сухі інгредієнти - борошно, цукор, розпушувач, сіль та цедру.
В іншій ємності змішати яйця, молоко, розтоплене вершкове масло і ванільний екстракт. Добре перемішати за допомогою вінчика.
Змішати борошняну і молочну суміші. Перемішати до однорідності.
Отриману суміш залити у формочки для мафінів. Випікати близько 20 хвилин у духовці за температури 180°С. Коли шапки мафінів стануть золотистими – вони готові. Перед подачею до столу можна посипати мафіни цукровою пудрою.
Заливний пиріг на молоці
- Пшеничне борошно - 2 ст.
- Курячі грудки - 200 г
- Молоко - 300 мл
- Курячі яйця - 2 шт.
- Твердий сир (гоструватий, з яскраво вираженим смаком) - 100 г
- Зелень - за смаком
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
- Рослинна олія - 1 ч. л.
- Сіль - за смаком
- Цукор - за смаком
Зелень вимити і відкинути на друшляк, щоб стекла вода. Потім дрібно її нарізати.
Сир натерти його на великій тертці.
Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертКурячі грудинки відварити у підсоленій воді до готовності, дати трохи охолонути й дрібно нарізати поперек м'ясних волокон.
Приготування начинки. Змішати курку, сир і зелень. Трохи присолити за смаком.
Збити міксером молоко, сіль, цукор та яйця до легкого збільшення суміші в об'ємі, тобто до стійких бульбашок.
Додати розпушувач. Частинами ввести борошно, просіюючи його. Перемішати тісто міксером до однорідного стану.
Розігріти духовку до 200°С. Форму змастити олією, вилити в неї половину тіста. Зверху рівним шаром розподілити всю начинку.
Вилити зверху решту тіста, щоб весь пиріг був покритий.
Відправити його в духовку на 30-40 хвилин. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою: якщо вона виходить абсолютно сухою – значить пиріг готовий.
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