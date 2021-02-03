На молоці можна готувати не лише солодощі, а й іншу випічку.

Випічка на молоці – повітряна, ніжна і дуже смачна. Приготувати можна печиво, кекси, пиріжки та пироги. До того ж така випічка може бути не лише солодкою.

Молочні коржики

Борошно пшеничне - 420 г

Цукор - 200 г

Молоко - 100 мл

Масло вершкове - 100 г

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Яйце - 1 шт.

Жовток - 1 шт.

Вода (або молоко) - 1 ч. л.

Цукор - для посипання

Просіяти борошно разом із розпушувачем.

На плиті довести до кипіння молоко з цукром та ванільним цукром.

Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиЗбити блендером масло. Вмішати яйце. Додати остиглий молочний сироп.

Всипати борошно. Швидко замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку й відправити у холодильник на 1 годину.

Діставши з холодильника, розкачати до товщини 0,6-0,7 см і вирізати круглі коржики діаметром приблизно 9-10 см.

Зверху змастити жовтком із водою або посипати цукром.

Випікати коржики за температури 210°С приблизно 12 хвилин.

Мафіни на молоці

Борошно пшеничне - 240 г

Молоко - 240 мл

Цукор - 150 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Сіль - дрібка

Яйця - 2 шт.

Вершкове масло - 60 г

Ванільний екстракт - 1 ч. л.

Лайм (або лимон) - 1 шт.

Змішати всі сухі інгредієнти - борошно, цукор, розпушувач, сіль та цедру.

В іншій ємності змішати яйця, молоко, розтоплене вершкове масло і ванільний екстракт. Добре перемішати за допомогою вінчика.

Змішати борошняну і молочну суміші. Перемішати до однорідності.

Отриману суміш залити у формочки для мафінів. Випікати близько 20 хвилин у духовці за температури 180°С. Коли шапки мафінів стануть золотистими – вони готові. Перед подачею до столу можна посипати мафіни цукровою пудрою.

Заливний пиріг на молоці

Пшеничне борошно - 2 ст.

Курячі грудки - 200 г

Молоко - 300 мл

Курячі яйця - 2 шт.

Твердий сир (гоструватий, з яскраво вираженим смаком) - 100 г

Зелень - за смаком

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Рослинна олія - 1 ч. л.

Сіль - за смаком

Цукор - за смаком

Зелень вимити і відкинути на друшляк, щоб стекла вода. Потім дрібно її нарізати.

Сир натерти його на великій тертці.

Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертКурячі грудинки відварити у підсоленій воді до готовності, дати трохи охолонути й дрібно нарізати поперек м'ясних волокон.

Приготування начинки. Змішати курку, сир і зелень. Трохи присолити за смаком.

Збити міксером молоко, сіль, цукор та яйця до легкого збільшення суміші в об'ємі, тобто до стійких бульбашок.

Додати розпушувач. Частинами ввести борошно, просіюючи його. Перемішати тісто міксером до однорідного стану.

Розігріти духовку до 200°С. Форму змастити олією, вилити в неї половину тіста. Зверху рівним шаром розподілити всю начинку.

Вилити зверху решту тіста, щоб весь пиріг був покритий.

Відправити його в духовку на 30-40 хвилин. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою: якщо вона виходить абсолютно сухою – значить пиріг готовий.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН