Приготувати можна як солодкий смаколик, так і, наприклад, із м’ясною начинкою.

Приготовлений на кислому молоці пиріг – дуже ніжна й апетитна випічка. А різноманітність начинок завжди буде відкривати цей пиріг із новим смаком. Солодку випічку можна прикрасити зверху цукровою пудрою або полити глазур'ю, згущеним молоком або варенням.

Пиріг на кислому молоці

Борошно - 2-3 ст.

Кисле молоко - 1 ст.

Яйця - 2-3 шт.

Цукор - 1 ст.

Сода - 1 ч. л.

Фрукти, ягоди (будь-які за бажанням) - 1 ст.

Насамперед потрібно розігріти духовку до 180°С, адже тісто готується дуже швидко.

Читайте такожІдеально пишний бісквіт: як приготувати смачну випічкуЗмішати у мисці яйця та цукор, збити їх. Влити кисле молоко, перемішати, після чого всипати борошно із содою. Отримане тісто повинно бути за консистенцією, як густа сметана.

За бажанням можна додати будь-які ягоди, нарізані фрукти. Аби пиріг мав більш ошатний вигляд, можна викласти їх фігурно по дну форми.

Вилити тісто у попередньо змащену маслом форму. Відправити його у духовку й випікати до готовності, близько 30 хвилин.

Пиріг на кислому молоці з м’ясною начинкою

Для тіста

Борошно - 2-2,5 ст.

Кисле молоко - 1 ст.

Олія - 2 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Яйце - 1 шт.

Сода - дрібка

Кунжут - для посипання

Для начинки

Свинина - 400 г

Ріпчаста цибуля - 2 шт.

Часник - 1 зубчик

Зелень - 3 ст. л.

Вершки або молоко - 3 ст. л.

Сіль, перець - за смаком

Яйце злегка розмішати з сіллю, влити кисле молоко, додати соду та олію. Добре розмішати. Потім всипати борошно, скільки візьме тісто (приблизно піде 2-2,5 ст.). Воно має бути досить м'яким, злегка липким, але відставати від рук. Вимісити тісто на столі й залишити під рушником на 20 хвилин "відпочити".

Приготування начинки. М'ясо подрібнити разом із зубчиком часнику і половиною цибулини. Решту цибулі порізати тонкою соломкою, зелень подрібнити й додати у фарш. Додати вершки або молоко, посолити, поперчити та перемішати.

Розкачати на столі тісто одним великим коржем, або розділити на дві частини і розкачати два менші. Товщина тіста повинна бути не менш як 8 мм.

Викласти у центр начинку, розрівняти. Зібрати краї до середини й защипнути, не залишаючи зазорів через які може витекти сік під час випікання.

Розрівняти, перевернути і розкачати качалкою до рівного й плоского кола. Перенести пиріг на деко, застелене пекарським папером та змащене маслом. У середині зробити маленький отвір для виходу пари. Пиріг можна акуратно наколоти виделкою, щоб не зачепити дно. Змастити вершками або яйцем. Посипати кунжутом.

Відправити випікатися за температури 180°С на 30 хвилин. Готовий пиріг збризнути водою, накрити рушником і залишити на 15 хвилин. Потім можна розрізати й ласувати м’ясним пирогом.

Пиріг на кислому молоці з маком

Борошно - 2 ст.

Кисле молоко - 1 ст.

Яйця - 3 шт.

Цукор - 0,5 ст.

Сіль - дрібка

Сода - 1 ч. л.

Рослинна олія - 2-3 ст. л.

Мак - 50 г

Замочити мак у гарячій воді, щоб він розбух і був готовий до використання.

З'єднати борошно з содою й перемішати.

Читайте такожНеповторний апельсиновий кекс: як приготувати ароматний десертВ іншу миску вбити яйця, всипати цукор та сіль. Збивати вінчиком або міксером до появи пухирців і збільшення маси в об'ємі. Влити кисле молоко, перемішати.

Просіяти борошно з содою й замісити тісто для пирога. Наостанок влити олію та знову перемішати. Готове тісто за консистенцією дуже схоже на досить густу сметану.

Відкинути на друшляк мак, щоб стекла рідина. Форму для пирога за потреби змастити маслом, викласти половину тіста, потім – шар підготовленого маку. Зверху на мак вилити решту тіста.

Відправити пиріг у духовку випікатися за температури 180-200°С приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою: якщо, проткнувши пиріг, вона виходить сухою – він готовий. Випечений пиріг охолодити в формі, потім вийняти і подавати до столу.

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Автор: УНІАН