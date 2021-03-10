Заварні кільця з сирним кремом – чудовий десерт, який сподобається і дорослим, і дітям. Такі тістечка виходять дуже ніжними, повітряними, з приємним сирно-вершковим смаком та ароматом.
Заварні кільця з сирним кремом
- Борошно - 250 г
- Молоко - 150 мл
- Вода - 150 мл
- Вершкове масло - 150 г
- Яйце - 5 шт.
Для крему
- Сир - 200 г
- Згущене молоко - 3-5 ст. л.
З'єднати в каструлі молоко, воду та вершкове масло. Довести до кипіння, щоб масло повністю розчинилося.
Читайте такожПовітряні панкейки: як приготувати апетитні смаколикиДалі різко всипати борошно й швидко перемішати дерев'яною лопаткою, щоб все борошно відразу заварилося. Повернути тісто на вогонь і мішати пару хвилин, щоб зайва волога випарувалася.
Зняти тісто з вогню та дати охолонути до теплого стану. Потім вбити яйця, добре перемішати. Тісто має стати еластичним і трохи тягучим.
За допомогою кондитерського мішка відсадити на деко тісто у вигляді кілець. Відправити у розігріту до 200°С духовку на 15-20 хвилин.
Приготування крему. Збити м'який сир зі згущеним молоком.
Кільця остудити й розрізати навпіл. Наповнити одну половинку сирним кремом і закрити другою. Готові кільця можна посипати цукровою пудрою.
Заварні кільця з сирним кремом
- Борошно - 180 г
- Вода - 250 мл
- Вершкове масло - 100 г
- Яйця - 4 шт.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для крему
- Вершковий сир - 450 г
- Вершки 33-35% - 150 г
- Цукор - 150 г
- Лимон - 1 шт.
Воду довести до кипіння. Додати масло та сіль. Знову довести до кипіння. Потім додати борошно, добре перемішати. Проварити 2 хвилини.
Трохи остудити суміш. Далі поступово по одному додавати яйця, після кожного добре перемішуючи.
Застелити деко пекарським папером або змастити маслом.
Ложкою або за допомогою кондитерського шприца викласти тісто у вигляді кілець.
Відправити у розігріту до 180°С духовку. Випікати впродовж 30-35 хвилин. Важливо під час випікання дверцята духовки не відкривати.
Приготування крему. З лимона зняти цедру. Вершки збити з цукром, після чого додати вершковий сир і перемішати. Додати цедру й знову перемішати.
Готові кільця наповнити кремом за допомогою кондитерського шприца.
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