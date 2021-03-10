Такі повітряні ласощі будуть чудовим доповненням до чаю або кави.

Заварні кільця з сирним кремом – чудовий десерт, який сподобається і дорослим, і дітям. Такі тістечка виходять дуже ніжними, повітряними, з приємним сирно-вершковим смаком та ароматом.

Заварні кільця з сирним кремом

Борошно - 250 г

Молоко - 150 мл

Вода - 150 мл

Вершкове масло - 150 г

Яйце - 5 шт.

Для крему

Сир - 200 г

Згущене молоко - 3-5 ст. л.

З'єднати в каструлі молоко, воду та вершкове масло. Довести до кипіння, щоб масло повністю розчинилося.

Читайте такожПовітряні панкейки: як приготувати апетитні смаколикиДалі різко всипати борошно й швидко перемішати дерев'яною лопаткою, щоб все борошно відразу заварилося. Повернути тісто на вогонь і мішати пару хвилин, щоб зайва волога випарувалася.

Зняти тісто з вогню та дати охолонути до теплого стану. Потім вбити яйця, добре перемішати. Тісто має стати еластичним і трохи тягучим.

За допомогою кондитерського мішка відсадити на деко тісто у вигляді кілець. Відправити у розігріту до 200°С духовку на 15-20 хвилин.

Приготування крему. Збити м'який сир зі згущеним молоком.

Кільця остудити й розрізати навпіл. Наповнити одну половинку сирним кремом і закрити другою. Готові кільця можна посипати цукровою пудрою.

Заварні кільця з сирним кремом

Борошно - 180 г

Вода - 250 мл

Вершкове масло - 100 г

Яйця - 4 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Для крему

Вершковий сир - 450 г

Вершки 33-35% - 150 г

Цукор - 150 г

Лимон - 1 шт.

Воду довести до кипіння. Додати масло та сіль. Знову довести до кипіння. Потім додати борошно, добре перемішати. Проварити 2 хвилини.

Трохи остудити суміш. Далі поступово по одному додавати яйця, після кожного добре перемішуючи.

Застелити деко пекарським папером або змастити маслом.

Ложкою або за допомогою кондитерського шприца викласти тісто у вигляді кілець.

Відправити у розігріту до 180°С духовку. Випікати впродовж 30-35 хвилин. Важливо під час випікання дверцята духовки не відкривати.

Приготування крему. З лимона зняти цедру. Вершки збити з цукром, після чого додати вершковий сир і перемішати. Додати цедру й знову перемішати.

Готові кільця наповнити кремом за допомогою кондитерського шприца.

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Автор: УНІАН