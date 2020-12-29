Смачний рецепт салату з язиком і відвареної телятиною.

Олів'є - це улюблений святковий салат багатьох українців, який часто можна побачити на новорічному столі. Це ситний, простий в приготуванні і дуже смачний салат. У кожної господині є свій рецепт олів'є, в який можна додати улюблені інгредієнти. Своїм рецептом олів'є поділився Сава Лібкін - відомий одеський ресторатор і власник ресторанів «Дача», «Тавернетта», мережі кафе «Компот». Цей варіант салату готується з домашнім майонезом, телятиною, язиком і перепілкою. Такий олів'є обов'язково здивує всіх гостей незвичайним набором інгредієнтів і святковим смаком.

Салат Олів'є від Лібкіна

На 5-6 порцій салату:

250 г язика

150 г відвареного телячого м'яса

м'ясо 2 перепілок

3 яйця

200 г солоних огірочків

200 г картоплі

50 г зеленої цибулі

150 г зеленого консервованого горошку

сіль і перець за смаком

Для майонезу:

140 мл оливкової олії

2 яєчних жовтки

20 г діжонської гірчиці

25 мл рослинних вершків

10-15 мл лимонного соку

сіль і перець за смаком

Спочатку потрібно збити майонез. Перелити в ємність для збивання жовтки, гірчицю, посолити і поперчити, додати половину лимонного соку. Збивати блендером і тонким струменем вливати оливкову олію. Густий майонез розбавити другою половиною соку лимона і рослинними вершками. Збити блендером. Поставити майонез в холодильник.

Картоплю і яйця відварити, моркву зварити або спекти в духовці. Огірок, картоплю і моркву нарізати кубиками, перемішати в мисці. Додати до овочів дрібно нарізану цибулю і горошок. Подрібнити яйця і додати в салат. Перепілку (можна замінити куркою) дрібно нарізати, язик порізати кубиками, подрібнити м'ясо. Змішати всі інгредієнти і заправити домашнім майонезом. Викласти салат на тарілку, прикрасити зверху скибочками язика і яйця.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова