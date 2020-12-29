Олів'є - це улюблений святковий салат багатьох українців, який часто можна побачити на новорічному столі. Це ситний, простий в приготуванні і дуже смачний салат. У кожної господині є свій рецепт олів'є, в який можна додати улюблені інгредієнти. Своїм рецептом олів'є поділився Сава Лібкін - відомий одеський ресторатор і власник ресторанів «Дача», «Тавернетта», мережі кафе «Компот». Цей варіант салату готується з домашнім майонезом, телятиною, язиком і перепілкою. Такий олів'є обов'язково здивує всіх гостей незвичайним набором інгредієнтів і святковим смаком.
Салат Олів'є від Лібкіна
На 5-6 порцій салату:
- 250 г язика
- 150 г відвареного телячого м'яса
- м'ясо 2 перепілок
- 3 яйця
- 200 г солоних огірочків
- 200 г картоплі
- 50 г зеленої цибулі
- 150 г зеленого консервованого горошку
- сіль і перець за смаком
Для майонезу:
- 140 мл оливкової олії
- 2 яєчних жовтки
- 20 г діжонської гірчиці
- 25 мл рослинних вершків
- 10-15 мл лимонного соку
- сіль і перець за смаком
Спочатку потрібно збити майонез. Перелити в ємність для збивання жовтки, гірчицю, посолити і поперчити, додати половину лимонного соку. Збивати блендером і тонким струменем вливати оливкову олію. Густий майонез розбавити другою половиною соку лимона і рослинними вершками. Збити блендером. Поставити майонез в холодильник.
Картоплю і яйця відварити, моркву зварити або спекти в духовці. Огірок, картоплю і моркву нарізати кубиками, перемішати в мисці. Додати до овочів дрібно нарізану цибулю і горошок. Подрібнити яйця і додати в салат. Перепілку (можна замінити куркою) дрібно нарізати, язик порізати кубиками, подрібнити м'ясо. Змішати всі інгредієнти і заправити домашнім майонезом. Викласти салат на тарілку, прикрасити зверху скибочками язика і яйця.
Читайте також інші рецепти:
- Страви в духовці на Новий Рік 2021: смачні м'ясні та овочеві святкові страви
- Новорічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – кращі рецепти
- Оселедець під шубою-класичний і оригінальний рецепт новорічного салату
- Неймовірний крабовий салат: кращі рецепти страви на святковий стіл
- Салати з куркою на Новий Рік 2021-смачні святкові рецепти
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram