Ці апетитні невеликі рулети готуються дуже просто.

Невеликі рулети з відбитої м'якоті свинини з начинкою називаються "пальчиками" через зовнішню схожість з пальцями рук. Це чудова закуска для гостей на святковий стіл. Пальчики також можна подати як гаряче блюдо на обід або вечерю. Вони просто готуються і мають насичений смак. Пальчики можна подавати з гарніром або як самостійну страву.

Свинячі пальчики з сирною начинкою

Свинина (м'якоть) - 500 г.

Сир - 50 г

Кріп свіжий - 15 г

Сіль кухонна - за смаком

Суміш перців мелених за смаком.

Яйце куряче - 1 шт.

Сухарі панірувальні - 100 г.

Борошно пшеничне - 100 г

Олія для смаження.

Свинину нарізати стейками і відбити молотком з дрібним візерунком. Внутрішню частину кожного шматочка м'яса поперчити і посолити. Для начинки крупно натерти сир і нарізати кріп, змішати сир із зеленню. На низ м'ясної відбивної покласти столову ложку начинки. Скрутити свинину в формі рулетика. Щоб начинка не витікала, м'ясні краї злегка заправляються всередину, як в млинцях.

Читайте такожСитний капустяний пиріг - рецепт корисної випічки з овочамиОкремо збити яйце з сіллю, занурити в кляр рулетики. Потім обваляти пальчики в борошні і в панірувальних сухарях. Смажити на розігрітій з олією сковороді з усіх боків по 5 хвилин. Потім викласти пальчики в форму для запікання, на дно налити трохи води і запікати 40 хвилин при 180 градусах. Можна повністю приготувати пальчики в сковороді, обсмажуючи 10 хвилин з кожного боку і потім залишивши на 10 хвилин під кришкою.

М'ясні пальчики з грибами

Свинина - 500 г.

Печериці - 200 г.

Цибуля - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Сметана - 2 ст. л.

Рослинна олія за смаком.

Свинячу вирізку нарізати на шматочки товщиною 1 см. Відбити з двох сторін під харчовою плівкою, поперчити і посолити. Гриби нарізати пластинами, нарізати цибулю. Печериці з цибулею обсмажити на сковороді до готовності. Майонез змішати зі сметаною. Змастити кожну відбивну сумішшю сметани і майонезу з одного боку. Викласти на край відбивної грибну начинку і акуратно загорнути рулетики. Щоб зберегти форму пальчиків, можна заколоти їх зубочисткою. Пальчики можна випікати 30 хвилин в духовці при 200 градусах або смажити на сковороді по 15 хвилин з кожного боку.

М'ясні пальчики з чорносливом

Свинина - 500 г.

Чорнослив - 5-6шт

Цибуля - 1 шт.

Вода - 200 г.

Лавровий лист - 1шт

Олія для смаження.

М'ясо нарізати на відбивні, посолити і поперчити, відбити молотком з двох сторін. Чорнослив порізати на чотири частини. У кожну відбивну покласти частину чорносливу і загорнути рулетом. Скріпити пальчики зубочистками. Обсмажити пальчики на сковороді до рум'яності, потім перекласти в каструлю. Цибулю порізати дрібно і підрум'янити на олії, що залишилася після обсмажування м'яса. Залити смажену цибулю водою, додати лавровий перець і влити в каструлю з пальчиками. Тушкувати на повільному вогні до готовності рулетиків 30 хвилин. Перед подачею витягнути зубочистки.

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Автор: Катерина Пулатова