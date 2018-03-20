У Харкові викрили підпільний горілчаний цех, вилучивши більше 3 тисяч літрів спирту

За попередніми даними, сурогатна горілка реалізовувалась у так званих «наливайках».

У Харкові правоохоронці викрили підпільний горілчаний цех, вилучивши близько 3,4 тис. літрів спирту та 1,3 тис. літрів сурогатного алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. керівника місцевої прокуратури Андрія Кравченка, виробництво сурогату в цеху, що розташовувався у складському приміщенні, організував 48-річний харків'янин.

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«Наразі встановлено, що чоловік купував спирт сумнівної якості, розбавляв його водою та розливав у пляшки і тетрапаки. За попередніми даними, у подальшому сурогатну горілку реалізовували у так званих «наливайках», - зазначив Кравченко.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (ч. 2 ст. 204 КК України).

Сьогодні, 20 березня, за санкцією суду у цеху з виробництва сурогату проведено обшуки, у ході яких вилучено обладнання для виготовлення спиртової суміші, близько 3,4 тис. літрів спирту, 1,3 тис. літрів спиртової суміші тощо. Відібрано зразки, які направлені на експертизу.

Вирішується питання щодо арешту виявленого майна та оголошення підозри особам, причетним до незаконного виготовлення підакцизних товарів. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

Довідка УНІАН. Восени 2016 року в Харківській області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули кілька десятків людей. Судово-медична експертиза підтвердила отруєння метилом у 48 осіб.