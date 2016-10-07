На Харківщині оголосили про підозру восьмому фігуранту справи про масове отруєння алкоголем

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, 6 жовтня вона затвердила та оголосила підозру 31-річному мешканцю Вовчанського району за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та загибелі людей (ч. 3 ст. 204 КК України).

Наразі встановлено, що чоловік був посередником між виробниками сурогату та реалізаторами неякісного спиртного населенню. Встановлено, що саме він продав алкоголь із смертельною отрутою власнику одного з магазинів у Харківському районі.

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Як повідомляв УНІАН, наразі на Харківщині затримано та оголошено підозру організатору виробництва сурогату, трьом його пособникам та трьом власникам магазинів, де реалізовувався неякісний алкоголь.

Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

На Харківщині внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули кілька десятків людей. Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Станом на вечір четверга, загалом в країні зареєстровано 105 випадків отруєнь. Кількість померлих від отруєння зросла до 53 людей.